Manche Radsportler wünschen sich allerdings, dass die Fans in diesem Jahr lieber ganz wegbleiben. Sollten nämlich zu viele Menschen am Straßenrand dicht an dicht stehen, oder den Radfahrern zu nahe kommen, dann müsste die Tour unterbrochen, oder sogar ganz abgebrochen werden. Denn in Frankreich und vor allem in dem Gebiet, in dem Nizza liegt, haben sich in letzter Zeit wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Deshalb gibt es einige, die sehr kritisch auf den Start der Tour de France heute schauen.