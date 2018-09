Sucht euch ein schönes Poster oder Bild in eurem Zimmer aus. Stellt euch vor, an eurer Nase befände sich ein Pinsel. Umwandert die Umrisse des Bildes mit diesem "Nasenpinsel". Versucht dann, das Gesehene frei in die Luft zu zeichnen. Wiederholt diese Übung zehn Mal mit offenen und geschlossenen Augen.