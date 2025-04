logo!: Waaaas, dieser Sport hat 'nen Weltcup?

Richtig, um Trampoline! Hättet ihr gewusst, dass es im Trampolinturnen sogar einen Weltcup gibt? Der fand am Wochenende in der Stadt Riccione in Italien statt. Dabei sprangen Turnerinnen und Turner bis zu acht Meter hoch - und hatten dadurch genügend Zeit für Drehungen, Überschläge und Salti in der Luft.