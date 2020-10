Am 7. Januar 2015 überfielen zwei bewaffnete Männer die Redaktion der französischen Zeitschrift "Charlie Hebdo" in Paris. Dort erschossen sie elf Menschen, darunter viele Redakteurinnen und Redakteure der Zeitung. Nach den Anschlägen gingen weltweit Menschen auf die Straße, um an die getöteten Menschen der Zeitungsredaktion zu erinnern. Für viele war der Angriff auf die Zeitung auch ein Angriff auf die Pressefreiheit. Viele Menschen hielten Plakate hoch, auf denen "Je suis Charlie" stand. Das heißt auf französisch "Ich bin Charlie". Dieser Spruch wurde zum Symbol der Proteste. Sie wollten damit zeigen, dass sie hinter der Zeitung stehen, die Pressefreiheit unterstützen und die Anschläge schlimm finden. Die Zeitung "Charlie Hebdo" hat immer wieder Karikaturen über Politikerinnen und Politiker oder verschiedene Religionen veröffentlicht. In diesen Karikaturen macht sich die Zeitung über verschiedene Dinge in der Welt lustig. Der Grund des Anschlags waren von der Zeitung gezeichnete Karikaturen über den Propheten Mohammed.

Pressefreiheit