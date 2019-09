Erst vor einem Monat wurde in Island eine Trauerfeier für den Gletscher Okjökull gehalten. Nun ist ein Gletscher im Osten der Schweiz fast verschwunden. Der Gletscher heißt Pizol. Er liegt in den Alpen, in einer Höhe von rund 2.700 Metern. Die Alpen sind ein großes Gebirge in Europa. Dort gibt es rund 4.000 Gletscher. Der Pizol-Gletscher schrumpfte in den vergangenen Jahren so stark, dass er für Wissenschaftler nun kein Gletscher mehr ist. Dutzende Umweltaktivisten haben deshalb am Sonntag einen Trauermarsch dorthin veranstaltet.