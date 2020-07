Markus Rex war zu dem Zeitpunkt gerade für einen kurzen Zwischenstopp wieder in Deutschland, bevor er erneut an Bord der „Polarstern“ gehen sollte. Diesmal mit Travelino im Gepäck! Der Reisestart der beiden musste wegen des Coronavirus noch einmal um mehrere Wochen verschoben werden. Doch dann war es endlich so weit. Hier könnt ihr verfolgen, was Travelino so alles auf seiner Arktis-Reise erlebt: