Der Deutsche Beamtenbund fordert, dass man im Öffentlichen Dienst noch viel mehr Leute einstellen müsste - etwa bei der Polizei, in der Alten- und Krankenpflege, bei der Kontrolle von Lebensmitteln oder auch in Kitas und Schulen. Denn in den nächsten Jahren würden viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, also nicht mehr weiter arbeiten. Dann werden vielen Stellen frei. Der Beamtenbund möchte, dass diese Stellen nicht abgeschafft, sondern wieder mit neuen Leuten besetzt werden.