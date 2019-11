In Deutschland gibt es einige Orte auf dem Land, die gar keinen Handyempfang haben. Auf den Handys steht dort "Kein Netz". Diese Orte liegen in einem sogenannten Funkloch. Deshalb trifft sich die Bundesregierung am Sonntag und Montag in Brandenburg, um zu besprechen, wie der Handyempfang in Deutschland besser werden soll.