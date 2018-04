So kann eine Regenbogenfamilie aussehen: Papa, Papa, Kind. Quelle: dpa

Homosexuell bedeutet, dass man jemanden vom eigenen Geschlecht liebt. Also dass ein Mann Männer liebt und eine Frau eben Frauen. Das weltweite Symbol der Homosexuellen ist die Regenbogenfahne. Deshalb werden die Familien auch Regenbogenfamilien genannt. In solchen Familien gibt es dann zum Beispiel zwei Mamas oder zwei Papas. An diesem Wochenende gab es in Berlin ein großes Treffen solcher Familien. Sie wollen auch darauf aufmerksam machen, dass sie manchmal immer noch angefeindet werden.