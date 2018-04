Wenn sich zwei so wichtige Politiker treffen, geht es aber natürlich nicht nur um Küsschen und Komplimente. Noch wichtiger sind die Gespräche, die oft hinter geschlossenen Türen geführt werden. Diesmal hatten die beiden dafür nur wenig Zeit, denn Merkel war nur zu einem Kurzbesuch von wenigen Stunden beim US-Präsidenten.



Ein wichtiges Thema war der Streit um die Strafzölle, also Extra-Gebühren für Produkte aus dem Ausland. Damit will Donald Trump verhindern, dass Firmen aus den USA viele Produkte aus der Europäischen Union (EU) kaufen. Der US-Präsident hat angekündigt, auf Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union (EU) Strafgebühren einzuführen. Das könnte Firmen in Europa schaden. Gesprochen haben Merkel und Trump darüber, ein Ergebnis gab es jedoch nicht: