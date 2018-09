In Wladimir Putin sehen Kritikerinnen und Kritiker eine Gefahr für Frieden und Demokratie. Er besetzt mit seinem Militär zum Beispiel Gebiete in der Ukraine und sorgt so für Streit und Gewalt. Außerdem kritisieren viele, dass Russland nur wie eine Demokratie aussieht, aber eigentlich die gesamte Politik von Putin kontrolliert und gelenkt wird. Er sorge dafür, dass die Medien gar nicht erst kritisch über ihn berichten und politische Gegner keine Chance gegen ihn hätten.