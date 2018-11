Je mehr Treibhausgase in der Luft sind, desto wärmer wird es. Vor allem das Treibhausgas CO2 wird jeden Tag in großen Mengen in die Luft gepustet. Es kommt zum Beispiel in den Abgasen von Autos, Fabriken oder Kraftwerken vor. Einen Teil des Gases nehmen die Ozeane, Pflanzen und Böden auf. Dieser Teil gelangt also nicht in die Atmosphäre. Der größere Teil gelangt aber in die Atmosphäre. Wir Menschen sorgen so dafür, dass es in unserem Treibhaus zu warm wird. Durch die Erwärmung in unserer Atmosphäre verändert sich das Klima.