Damit das Trinkwasser nicht knapp wird

In manchen Regionen, zum Beispiel großen Städten, wird besonders viel Wasser gebraucht - in anderen nicht. Wenn in Zukunft insgesamt weniger Wasser zur Verfügung steht, ist es besonders wichtig, das Wasser fair zu verteilen. Dazu werden mehr Leitungen gebraucht. Expertinnen und Experten arbeiten gerade an einem Plan, wo in Deutschland wie viel Wasser gebraucht wird und in welchen Regionen es vielleicht in Zukunft knapp werden könnte.