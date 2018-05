Das Trojanische Pferd Quelle: colourbox

Ein Trojaner oder auch Trojanisches Pferd ist eine besondere Art von Computervirus. Der Name kommt aus einer alten Sage, der Odyssee. Dort benutzten die Griechen ein großes Holzpferd, um die von einer Stadtmauer geschützte Stadt Troja zu erobern. Das Pferd wurde der Stadt Troja als Geschenk übergeben. In seinem Inneren hatten sich griechische Soldaten versteckt. In der Nacht kamen sie aus ihrem Versteck und öffneten die Stadttore von Troja, so dass die griechische Armee eindringen und die Stadt einnehmen konnte.