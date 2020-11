Wirbelstürme oder Hurrikans gibt es in diesen Gebieten immer wieder. Besonders die Menschen an den Küsten sind betroffen. Doch in diesem Jahr ist die Situation besonders heftig: "Eta" ist schon der 28. Tropensturm und der 5. Hurrikan an der amerikanischen Atlantikküste in dieser Saison. So viele heftige Stürme hat es seit 15 Jahren nicht mehr gegeben.