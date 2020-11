Wirbelstürme oder Hurrikans gibt es in diesen Ländern in Mittel- und Südamerika immer wieder. Besonders die Menschen an den Küsten sind betroffen. Doch in diesem Jahr ist die Situation extrem. So viele heftige Stürme wie in diesem Jahr hat es seit schon lange nicht mehr gegeben. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt.