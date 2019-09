Es sieht so aus, als habe Donald Trump seine Macht ausgenutzt, um für sich selbst einen Vorteil rauszuschlagen. Denn er soll die Regierung des Landes Ukraine dazu gedrängt haben, dafür zu sorgen, dass Trumps Konkurrent Joe Biden schlecht dasteht. Denn Joe Biden ist von der Demokratischen Partei und will Präsidentschaftskandidat bei der nächsten Wahl in den USA sein. Er möchte also am liebsten US-Präsident werden und Trump ablösen. Doch weil Trump Präsident bleiben will, versucht er das natürlich zu verhindern. Offenbar hat er deshalb versucht, in der Ukraine sozusagen "politischen Schmutz" zu bestellen, mit dem er seinen Konkurrenten Joe Biden im Wahlkampf bewerfen und schlechtmachen könnte.