Die USA und Deutschland sind beide Mitglieder im Verteidigungsbündnis NATO, in dem sich viele Staaten zusammengetan haben. Alle Länder in der NATO haben ausgemacht, dass sie sich gegenseitig verteidigen, wenn sie jemand angreift. Bisher haben die USA von allen NATO-Ländern am meisten Geld für die NATO ausgegeben. Trump möchte, dass alle Mitglieder in Zukunft mehr für das Bündnis zahlen. Dieses Geld könnte vielen NATO-Staaten dann an anderer Stelle in ihrem Land fehlen.