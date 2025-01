Der Golf von Mexiko (ähm, oder von Amerika?) ist übrigens nicht das Einzige, was Trump umbenennen will. Auch dem höchsten Berg der USA, dem Mount Denali in Alaska, steht eine Namensänderung bevor: in Mount McKinley. So hieß ein US-Präsident - der allerdings Alaska nie betreten hat und auch sonst keinen Bezug zu dem Berg oder den Menschen vor Ort hatte ... Deshalb sind viele Menschen in Alaska kein Fan davon, dass der Berg umbenannt wird.