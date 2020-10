Das sagte Donald Trump in einer Videobotschaft aus der Klinik, in der er gerade behandelt wird. Wie es Trump wirklich geht, darüber gab es am Samstag Verwirrung. Erst hieß es, dass Trump nur zur Vorsicht ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Ärzteteam sagte, dass es Trump "sehr gut" geht. Ein Mitarbeiter sagte dagegen, dass der Zustand des Präsidenten "besorgniserregend" war. Am Abend erklärte Trumps Arzt dann, dass er noch nicht über den Berg sei.