Die Politikerin Ilhan Omar ist als Kind aus Somalia geflüchtet.

Quelle: Nick Wagner/Austin American-Statesman/dpa

Drei der Politikerinnen haben einen Migrationshintergrund, das heißt ihre Vorfahren kommen aus einem anderen Land. Sie selbst wurden jedoch in den USA geboren. Die vierte, Ilhan Omar, war als Kind mit ihrer Familie in die USA geflüchtet. In ihrem Heimatland Somalia herrschte damals Krieg.



Viele Kritiker verstehen Trumps Aussage so: Er behauptet, die Frauen seien keine richtigen US-Amerikanerinnen, weil sie nicht weiß sind. Viele meinen, dass es rassistisch ist, so etwas zu sagen. Trump hetze damit bewusst Menschen gegen die vier Politikerinnen auf.