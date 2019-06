Dieser Ballon, der Trump als Riesenbaby darstellt, tauchte bei den Protesten immer wieder auf.

Quelle: reuters

Während Trump das königliche Abendessen lobte und die Freundschaft zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich betonte, versammelten sich in der Hauptstadt London am Dienstag tausende Menschen zu Demonstrationen. Sie wollten damit zeigen, dass sie mit der Politik des US-Präsidenten nicht einverstanden sind.



Sie protestierten zum Beispiel dagegen, dass Trump an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen will. Sie sind auch dagegen, dass sich der US-Präsident in den Brexit-Streit einmischt. Außerdem kritisieren viele, Donald Trump äußere sich immer wieder herablassend über Frauen.