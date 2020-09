In der Stadt Minneapolis in den USA gab es einen Polizeieinsatz: Die Polizisten wollten den 46-jährigen George Floyd festnehmen. Denn er wurde verdächtigt, in einem Supermarkt mit Falschgeld bezahlt zu haben. Während der Festnahme wurde er von einem der Polizisten brutal zu Boden gedrückt. Obwohl Floyd keine Luft mehr bekam, hörte der Polizist nicht damit auf. Schließlich starb Floyd.



Eine Frau, die zufällig in der Nähe war, filmte den gewaltsamen Polizeieinsatz mit ihrem Handy und stellte das Video ins Internet. Dort wurde es sehr schnell weiter verbreitet. Auch deshalb bekamen viele Menschen davon mit und beschlossen, gegen Polizeigewalt auf die Straße zu gehen. Seitdem gibt es immer wieder Demonstrationen in verschiedenen Städten der USA, aber auch in anderen Ländern auf der Welt.