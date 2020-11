Biden hat bereits seine ersten Ministerinnen und Minister bekannt gegeben, mit denen er in Zukunft zusammenarbeiten will. Als neuen Außenminister hat er zum Beispiel Antony Blinken bestimmt. Erst einmal kann Biden jetzt also erleichtet aufatmen und froh darüber sein, dass Trump einem so wichtigen Schritt zugestimmt hat. Auch, wenn Trump das nicht ganz freiwillig getan hat und wohl nur, weil er unter Druck stand. Biden wird wohl noch einige andere Hürden zu meistern haben. Trump will nämlich vor Gericht weiter um seinen Platz im Weißen Haus kämpfen.