logo!: Selenskyj und Trump treffen sich

Steckt jemand in der Klemme, bietet man meist Hilfe an. Doch kann man danach eine Gegenleistung erwarten? Darüber diskutieren gerade viele Leute. Denn eine ähnliche Situation spielt sich zwischen den Ländern USA und Ukraine ab. In der Ukraine seit drei Jahren Krieg . Das Nachbarland Russland hatte die Ukraine überfallen und Teile besetzt. Die Menschen in der Ukraine wehren sich.