Außerdem mögen einige an Trump, dass er sich anscheinend sehr für sein Land, also die USA einsetzt. Von Anfang an hat Trump seinen Wählerinnen und Wählern versprochen: „America first“- damit meint er, dass er die USA und die Menschen in den USA bevorzugen will. In seinen Reden hat Donald Trump zum Beispiel versprochen, nicht mehr so viele Menschen aus ärmeren Ländern, wie zum Beispiel Mexiko, in die USA kommen können und die Grenzen stärker zu kontrollieren. Außerdem wollte er auch dafür sorgen, dass mehr Menschen in den USA Arbeit bekommen.