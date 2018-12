Viele Menschen halten Prag für die schönste Stadt in Mitteleuropa, weil dort so viele schöne alte Häuser stehen. Im Goldenen Gässchen sind zum Beispiel mehr als 400 Jahre alte, winzige, bunte Häuschen, in denen früher die Burgwächter der Prager Burg wohnten. Viele der kleinen Häuser bestehen nur aus einem einzigen Zimmer.