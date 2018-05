Die gelbe Boje gehört zu einem Frühwarnsystem. Quelle: ap

Ein Frühwarnsystem erkennt, wenn ein Erdbeben unter dem Meer stattfindet. Am Meeresboden sind Fühler befestigt. Misst ein Fühler ein Erdbeben, leitet er das an eine Boje an der Meeresoberfläche weiter. Die Boje funkt dann diese Meldung an ein Erdbebenzentrum an Land weiter. Von dort aus werden Radio- und Fernsehstationen informiert, die die Menschen warnen können. Im Pazifischen Ozean gibt es schon seit vielen Jahren so ein Frühwarnsystem. Im Indischen Ozean ist seit November 2008 auch eines im Einsatz.