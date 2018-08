Landkarte der Türkei Quelle: ZDF

Die Grenze zwischen Asien und Europa geht durch Istanbul, der größten Stadt der Türkei. Der Bosporus, so nennt man die Verbindung zwischen dem Marmarameer und dem Schwarzen Meer, trennt die Stadt und das ganze Land in einen asiatischen und einen europäischen Teil.



Der europäische Teil der Türkei grenzt an Griechenland und Bulgarien. Im Osten der Türkei liegen die asiatischen Länder Georgien, Armenien, Aserbaidschan und Iran. Im Süden grenzt die Türkei an die Länder Irak und Syrien. Gut 70 Millionen Menschen leben in der Türkei, das sind etwas weniger als in Deutschland. Allerdings ist die Türkei mit fast 800.000 Quadratkilometern mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Im Vergleich zu Deutschland leben in vielen Gegenden nur wenige Menschen.