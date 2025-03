logo!: Proteste in der Türkei

Obwohl es in Istanbul verboten wurde zu demonstrieren, sind dort und auch in anderen Teilen der Türkei trotzdem tausende Menschen in auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren . Sie protestieren gegen die Festnahme des Politikers Ekrem İmamoğlu . Er ist Bürgermeister von Istanbul und einer der größten Konkurrenten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Die Demonstrierenden sind der Meinung, dass İmamoğlu genau deshalb festgenommen wurde.

Worum geht's genau?

Was hat Präsident Erdoğan damit zu tun?

Sie vermuten, der türkische Präsident Erdoğan will so einen Gegner loswerden. Ekrem İmamoğlu ist nämlich der mächtigste politische Gegner Erdoğans. Bei der nächsten Präsidentschaftswahl will er gegen Erdoğan antreten. Expertinnen und Experten und viele Menschen in der Türkei vermuten, dass Erdoğan das verhindern möchte. Der eigentlich Grund sei, dass Ekrem İmamoğlu deshalb verhaftet wurde.