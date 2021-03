Eine Konvention ist eine Abmachung mehrerer Länder. Die Istanbul-Konvention ist also eine Abmachung, die Frauen und Mädchen besser vor Gewalt schützen soll – zu Hause oder anderswo. Sie heißt so, weil sie in der türkischen Stadt Istanbul von vielen Ländern unterschrieben wurde. Das war im Jahr 2011. Auch Deutschland und die Türkei waren damals dabei.