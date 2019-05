Am 31. März fand in Istanbul in der Türkei eine Bürgermeisterwahl statt. Das Ergenbis war ziemlich knapp. Gewonnen hat: Ekrem İmamoğlu. Damit haben nur wenige gerechnet. Denn: İmamoğlu ist in der Partei CHP. In Istanbul hatte in den vergangenen Jahren immer ein Politiker der Partei AKP regiert. Das ist die Regierungspartei der Türkei, zu der auch Präsident Erdoğan gehört.