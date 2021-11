Viele entschieden sich dann aber, mit ihren Familien ganz in Deutschland zu bleiben. Aus dem Arbeitsland Deutschland wurde ein Zuhause. Deswegen gibt es heute in vielen Städten Deutschlands türkische Läden, man kann fast überall türkische Zeitungen kaufen und es gibt sogar einen türkischsprachigen Radiosender in Deutschland. Durch die türkischen Arbeiterinnen und Arbeiter entstand auch eines der beliebtesten Fast Food Gerichte: der Döner. Inzwischen leben viele Nachfahren der sogenannten Gastarbeiter schon in der dritten Generation in Deutschland. Viele ihrer Kinder und Enkelkinder sind in Deutschland geboren. Zwei Kinder von ehemaligen "Gastarbeitern" sind gerade auf der ganzen Welt bekannt: Özlem Türeci und Uğur Şahin. Die beiden haben die Firma Biontech gegründet, deren Impfstoff gerade weltweit gegen Covid-19 eingesetzt wird.