Die Türkei möchte, dass Spanien Akhanlı nun in die Türkei schickt, ihn also an die Türkei ausliefert – dort würde er wohl ins Gefängnis kommen. Viele Experten sind sich aber sicher, dass es so weit nicht kommen wird. Denn mittlerweile hat die spanische Polizei Akhanlı schon wieder frei gelassen - er darf Spanien allerdings noch nicht verlassen. Deutschland setzt sich nun dafür ein, dass Akhanlı so schnell wie möglich wieder nach Deutschland zurückkommen kann.