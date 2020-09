Am vergangenen Freitag spielte das türkische Nationalteam gegen die albanische Nationalmannschaft. Dieses Spiel war Teil der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020. Nach dem 1:0-Siegtreffer für die Türkei hatten einige türkische Spieler mit der Hand an der Stirn salutiert. Dieses Anlegen der Hand an die Stirn ist beim Militär ein Zeichen des Grußes.