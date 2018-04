Meşale Tolu sitzt zwar nicht mehr im Gefängnis, aber sie darf nicht nach Deutschland zurückkommen.

Immer wieder werden in der Türkei Journalisten verhaftet - auch deutschen Journalisten ist das schon passiert. So wie Meşale Tolu. Sie saß in der Türkei im Gefängnis. Auch ihr wird vorgeworfen, Terrororganisationen unterstützt zu haben. Inzwischen durfte sie zwar das Gefängnis verlassen, aber sie darf nicht aus der Türkei ausreisen. Tolu will eigentlich mit ihrer Familie unbedingt in ihre Heimatstadt Ulm zurück - auch, damit ihr Sohn dort in den Kindergarten gehen kann. Doch am Donnerstag hat ein Gericht entschieden, dass sie weiterhin nicht aus der Türkei ausreisen darf. Sie will trotzdem weiter versuchen, sich dagegen zu wehren, um bald mit ihrer Familie nach Deutschland zu reisen.