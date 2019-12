Tatsächlich gibt es in Syrien viele kurdische Kämpferinnen und Kämpfer. Diese haben in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Soldaten aus den USA die Terrorgruppe IS bekämpft. Der türkische Präsident Erdoğan aber sagt, die kurdischen Kämpfer seien selbst Terroristen. Deshalb will er sie mit seiner Armee bekämpfen und das Gebiet in Syrien unter seine Kontrolle bringen.



Bis vor Kurzem waren noch Soldaten aus den USA in Nordsyrien und so waren die Kurden dort vor Angriffen geschützt. Doch dann hat der Präsident der USA Donald Trump entschieden, die US-amerikanischen Soldaten aus Syrien abzuziehen und damit wohl den Weg frei gemacht für die türkische Armee.