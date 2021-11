Gääähhhn! Wenn der Wecker morgens schrillt oder eure Eltern "Aufstehen!" rufen, ist das Bett eigentlich immer noch so schön weich, oder? Da will man lieber liegen bleiben. Kein Wunder, schließlich sind die Matratzen-Liegeeigenschaften oft sogar geprüft! Dazu wird zum Beispiel beim TÜV ein Gewicht von 17,5 Kilogramm aus 30 Zentimeter Höhe auf die Matratze fallen gelassen und das Nachschwingverhalten bewertet. Dafür werden dann die Noten 1 bis 5 vergeben. Aber halt! Das ist nicht das Einzige, was an der Matratze geprüft wird - hinzu kommt der Verformungsindex, die Kontaktfläche, die Produktionsüberwachung, Risikoanalyse, Verpackungstest... okay, bevor wir hier noch weitermachen, steht ihr doch lieber auf, oder?