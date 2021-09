Für den Wahlkampf sind Armin Laschet von der CDU, Olaf Scholz von der SPD und Annalena Baerbock von den Grünen gerade in ganz Deutschland unterwegs. Sie halten Reden, geben Interviews und zeigen sich so viel in der Öffentlichkeit wie möglich. Sie wollen, dass die Wählerinnen und Wähler erfahren, wer sie sind und wofür sie stehen. So hoffen sie, dass sich möglichst viele Wählerinnen und Wähler bei der Wahl für sie entscheiden.