Trotz der Niederlage im Finale war Trainer Stefan Kuntz sehr zufrieden mit dem Turnier. "Was ihr in den letzten Wochen für Deutschland gemacht habt, das haben so viele noch nicht gemacht. Ich kann nur sagen, ich ziehe den Hut". Da das deutsche Team Vize-Europameister geworden ist, ist das Ticket für die Olympischen Spiele schon gesichert. Die finden 2020 in Tokio statt und: Wer weiß, wer dann ganz oben steht.