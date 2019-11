Überflutungen in Ostafrika

Viele Menschen dort haben kaum Zugang zu Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser. Ärzte befürchten, dass sich in der Region Krankheiten ausbreiten werden. Doch die Menschen vor Ort haben kaum eine Möglichkeit an Medizin zu gelangen. Ein Ende der schwierigen Situation ist zurzeit nicht in Sicht. Wetterexperten warnen: In den kommenden vier bis sechs Wochen erwarten sie neben heftigen Regenfällen auch einen schweren Sturm, der die Überschwemmungen noch verstärken könnte. Hilfsorganisationen versuchen in betroffene Gebiete zu gelangen und den Menschen dort zu helfen.