Das bedeutet: Einzelne Mitarbeiter müssen sehr viele Familien betreuen. Dazu gehören zum Beispiel Beratungsgespräche, Hilfe in schwierigen Situationen und manchmal auch die Entscheidung, ein Kind in eine Pflegefamilie zu schicken, wenn sich zu Hause niemand um das Kind kümmern kann oder es viel Gewalt gibt. Mehr als 100 verschiedene Fälle betreut ein einziger Mitarbeiter in manchen Städten gleichzeitig, dazu kommt noch jede Menge Papierkram. Manchmal müssen Kinder deshalb lange warten, bis sich jemand vom Jugendamt um ihr Problem kümmert.



Viele Experten meinen deshalb: Die Jugendämter sollten mehr Personal bekommen und auch der Staat sollte sich mehr an den Kosten beteiligen. Denn es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche überall in Deutschland rasch Hilfe bekommen, wenn es in ihrer Familie Probleme gibt.