In der Europäischen Union (kurz: EU) gibt es viele Städte und es werden ziemlich viele Ressourcen verbraucht. Was wäre, wenn in allen Regionen der Welt so viele Ressourcen verbraucht würden, wie in der EU? Dann wären jetzt, am 10. Mai, alle Vorräte der Erde für dieses Jahr aufgebraucht. In der EU werden also mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde hat - genauer gesagt werden die Ressourcen von 2,8 Erden verbraucht. Diese Berechnung haben Umweltschützerinnen und -schützer gemacht.