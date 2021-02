Die Not der Menschen ist groß. Es fehlt an Essen und Trinken und an Medikamenten. Nun kommt das Winterwetter dazu. Es ist kalt und nass. Warme Kleidung und Heizgeräte gibt es nicht ausreichend. Die Stoffzelte, in denen viele der Geflüchteten untergekommen sind, bieten keinen Schutz vor der Kälte.