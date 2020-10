Viele Straßen und Dörfer sind in Südfrankreich und Norditalien zerstört. Am Wochenende hat es in Südfrankreich und in Norditalien in der Region Piemont und im Aostatal starke Unwetter gegeben. Von Freitag auf Samstag hat es dort so viel geregnet, wie seit 60 Jahren nicht mehr. Nach den schweren Unwettern haben die Menschen nun langsam angefangen, aufzuräumen und die Schäden zu reparieren. Rund 1000 Feuerwehrleute und Soldaten sind in Frankreich mittlerweile im Einsatz, um zu helfen.