Heftige Überschwemmungen in Südafrika

Im Osten des Landes hat es zu Beginn der Woche tagelang heftig geregnet. In der Region rund um die Hafenstadt Durban fiel an manchen Orten in zwei Tagen so viel Regen vom Himmel wie normalerweise innerhalb eines halben Jahres. Dieser Regen hat für heftige Überschwemmungen in der gesamten Region gesorgt und die Erde so aufgeweicht, dass es zu Erdrutschen gekommen ist.