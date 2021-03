Das Wetter sorgt in Australien nun schon zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit für eine Katastrophe. Vergangenes Jahr war es in Australien total trocken, es hatte wochenlang nicht geregnet. Das hatte zu großen Bränden geführt. Eine Fläche von mehr als zehn Millionen Hektar Wald- und Buschland ist dabei abgebrannt - das ist so groß wie die Fläche der deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass es auch mit dem Klimawandel zusammenhängen könnte, dass es in Australien gerade häufiger zu extremen Wetterbedingungen kommt.