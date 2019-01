In dieser Woche ist ein heftiger Sturm über Teile des Landes Libanon gezogen. Mehrere Tage hintereinander hat es sehr viel geregnet und geschneit. Für viele syrische Flüchtlinge ist die Situation im Libanon besonders schlimm. Denn einige Flüchtlingslager wurden überflutet. In dem Land Syrien herrscht seit 2011 Krieg. Viele Menschen sind vor dem Krieg in andere Länder geflohen. Sie sind zum Beispiel nach Europa geflüchtet, aber auch in Nachbarländer Syriens. Mehr als eine Million Geflüchtete aus Syrien leben zurzeit im Libanon.