Seit Tagen tobt am Mittelmeer ein Sturm. In Teilen Griechenlands hat er große Schäden angerichtet. Vor allem die Küste in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen ist betroffen. Starke Regenfälle haben dort für Überschwemmungen gesorgt. Bei dem Unwetter sind mindestens 19 Menschen gestorben, viele weitere wurden verletzt.