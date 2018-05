In den vergangenen Tagen hat es in Teilen Indiens so stark geregnet, dass große Gebiete überschwemmt sind. Besonders hart trifft es gerade die Stadt Mumbai, die mit fast 20 Millionen Einwohnern zu den größten der Welt gehört. Die meisten Straßen sind nicht mehr befahrbar, der Verkehr ist komplett lahmgelegt. Am Donnerstag stürzte zudem ein dreistöckiges Haus ein - auch das könnte mit dem Regen zu tun haben. Insgesamt sind in Indien bereits mehr als 1.300 Menschen gestorben.